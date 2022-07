Un teschio sul cofano del vicesindaco: «Messaggio mafioso»

BISSONE - «Ringrazio l’ammiratore o ammiratrice per il gentil dono lasciatomi sul parabrezza dell’auto. Se poi riesce a vincere la timidezza può tranquillamente contattarmi che così lo/la ringrazio di persona». Non manca di una certa ironia il vicesindaco di Bissone. Trovatosi sul cofano dell'auto il teschio di un animale con una rosa tra le fauci, non ha mancato di fotografare il "dono" per mostrarlo ai suoi follower. «Comunque - ha poi aggiunto - non essendo un collezionista di teschi chiedo gentilmente d’evitare di donarmene altri. Un abbraccio, chiunque tu sia».