«Aveva capito che con lei in quello stato poteva fare quello che voleva»

«Io non ho chiesto e lei non mi ha detto di no» - «C’era già stata qualche battutina in occasioni precedenti, qualche sguardo che poteva far credere ci fosse qualcosa di reciproco», si giustifica N.R., che sostiene di aver pensato che la donna, al momento, fosse consenziente. Ma di parole, al momento dei fatti, non ce ne sono state: «Io non le ho chiesto nulla e lei non mi ha detto di no. Ci siamo solo guardati», ammette il 47enne.