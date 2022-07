Fermato dopo le minacce: «Un intervento proporzionato»

«Il contesto dell'intervento credo sia chiaro. Avevamo una persona alterata e violenta, che ha impugnato un coltello minacciando delle persone. Questa è stata fermata in modo appropriato per renderla inoffensiva. Le immagini mostrano come, involontariamente, il ragazzo si sia ferito durante l'operazione», prosegue il comandante. «Aggiungo che subito dopo il fermo, è stato portato in Pronto soccorso per accertamenti, dai quali non è risultato assolutamente nulla, tant'è che è stato dimesso immediatamente».