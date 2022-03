Urta il marciapiede e cade con lo scooter, serie ferite per un 93enne

COLDRERIO - Dallo sfrecciare in strada all'ospedale. Stamattina, per un anziano rovinato a terra con il suo scooter, il passo è stato breve. L'uomo, un 93enne, ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Lo conferma la Polizia cantonale.

Poco dopo le 10 l'anziano, cittadino italiano residente nel Mendrisiotto, stava circolando con il suo scooter sulla strada cantonale di Coldrerio, all'altezza dell'intersezione con via Dossello. Per cause ancora da chiarire, l'uomo, che viaggiava in direzione di Mendrisio, ha però urtato il bordo del marciapiede, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale della Beata Vergine. Presente anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media