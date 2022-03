Auto prima si rovescia e poi finisce la sua corsa contro un autobus

GAMBAROGNO - Un incidente stradale ha avuto luogo giovedì sera a Vira Gambarogno. Un'auto che circolava in direzione del confine con l'Italia ha per cause ancora da stabilire centrato lo spartitraffico e si è ribaltata.

Come si può vedere nelle immagini pubblicate su Voce del Gambarogno, il veicolo capovolto ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro un autobus che sopraggiungeva. Una persona sarebbe rimasta ferita e i soccorritori del Salva l'hanno portata in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto i pompieri per la pulizia della sede stradale e la Polizia, per i rilievi dell'inchiesta.