La sorpresa di Nebiopoli è il corteo di Carnevale

CHIASSO - È stato un corteo davvero a sorpresa, quello che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Chiasso nell'ambito del Carnevale Nebiopoli. Carri, gruppi e guggen hanno sfilato dalle 14 di questo pomeriggio per Corso San Gottardo.

Un sole radioso e temperature gradevoli hanno reso decisamente piacevole il pomeriggio in città. «Per motivi organizzativi non abbiamo potuto dichiararlo prima di stamattina per evitare di attirare un pubblico troppo importante a Chiasso» hanno spiegato questa mattina gli organizzatori in merito alla "improvvisata" odierna, peraltro concertata «con le autorità di polizia».

TIPRESS