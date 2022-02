Via Angelo Maspoli chiusa durante il giorno dal 28 febbraio al 4 marzo per lavori di scavo

MENDRISIO - Da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, dalle 7.30 alle 20, via Angelo Maspoli a Mendrisio verrà sbarrata al traffico veicolare e pedonale in prossimità del ponte, con la gestione del traffico tramite agenti durante l’esecuzione dei lavori.

Durante i lavori di scavo, compiuti dalle Aziende Industriali di Mendrisio (Aim) per la posa della nuova infrastruttura elettrica, l’accesso alle proprietà sarà sempre garantito, così come il transito veicolare che sarà gestito da agenti di sicurezza. Gli utenti sono invitati a rispettare la segnaletica esposta così come le indicazioni del personale operante sul cantiere.

«Siamo consapevoli che questo intervento non mancherà di arrecare qualche disagio, per cui facciamo appello alla vostra collaborazione affinché i lavori possano svolgersi in un clima di

cordiale cooperazione. Si ringraziano tutti gli utenti per la loro comprensione e restiamo a disposizione in caso di eventuali problemi» comunicano le Aim.