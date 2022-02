LUGANO - Incidente della circolazione, questo pomeriggio poco dopo le 15, nei pressi del piazzale di Besso a Lugano.

Per cause ancora da chiarire - al momento on è noto se l'incidente sia dovuto a un altro veicolo, o forse alla ghiaia presente sull'asfalto per via di alcuni lavori stradali - un motociclista è finito a terra.

Sul posto è giunta la polizia per gli accertamenti del caso e per disciplinare il traffico e i soccorritori che si sono occupati del ferito.