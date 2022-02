Incidente ad Arbedo, e il traffico va in tilt

ARBEDO-CASTIONE - Un incidente della circolazione avvenuto in via San Gottardo in quel di Arbedo ha causato questa sera diversi problemi alla circolazione per e da Bellinzona.

Stando a quanto segnalato da un lettore di tio.ch una vettura bianca avrebbe avuto perso il controllo della vettura al momento d'immettersi sulla strada principale, andando a sbattere con forza contro un'abitazione adiacente alla stessa.

La conducente dell'auto targata Ticino è stata trasportata in ospedale via ambulanza. Le sue condizioni non sono al momento note.

Oltre ai soccorsi della Croce Verde di Bellinzona, anche la Cantonale e la Comunale.

Rescue Media