L'incendio è sotto controllo e arriva la neve. I pompieri smobilitano

GAMBAROGNO - Terza fase: si sorveglia. Secondo gli ultimi rilievi effettuati le azioni di spegnimento degli ultimi giorni sono state efficaci e sul Gambarogno si può tornare a rilassarsi. Confermata, quindi, l'intenzione di terminare le operazioni entro questo pomeriggio. Inoltre, con l'arrivo della neve, si escludono possibili nuove riaccensioni.

A partire da questa sera l’intervento entrerà nella sua terza fase, che prevede, come scritto in una nota diramata dai Pompieri della città di Bellinzona, «una presenza nelle ore diurne di un gruppo di pompieri di montagna, incaricati di pattugliare e sorvegliare l’area dell’incendio, ed equipaggiato per intervenire puntualmente su eventuali punti caldi o focolai che dovessero palesarsi». Come si annunciava due giorni fa, dovrebbero terminare quindi oggi le operazioni di spegnimento. Sui monti del Gambarogno resteranno comunque sia questa sera sia nel weekend dei gruppi atti a sorvegliare la zona. Poi, arriverà la neve.

«Nella giornata di lunedì è prevista una perturbazione che potrebbe portare fino a 10 cm di neve sull’area dell’incendio. Sebbene non possa essere considerata una precipitazione sufficiente per dichiarare definitivamente risolta la situazione, sicuramente contribuirà ulteriormente a scongiurare nuove riaccensioni».