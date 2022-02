Rapina in un distributore di benzina, in fuga i responsabili

MONTEGGIO - Ennesima rapina alle stazioni di servizio ticinesi. Oggi pomeriggio poco prima delle 15 due malviventi hanno svaligiato il distributore di benzina in via Cantonale a Monteggio, non lontano dal confine. I due hanno minacciato la commessa con un'arma da taglio e si sono fatti consegnare del denaro, per poi fuggire a bordo di un'auto verso il valico di Fornasette, facendo perdere le tracce.

Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente, e non si lamentano feriti. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono accorse le pattuglie della Polizia comunale Malcantone Ovest e Malcantone Est.

Qui di seguito i connotati dei due rapinatori: Uomo, 20-25 anni, 170-175 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione olivastra, capelli neri corti, barba, indossava cappellino di colore scuro, volto coperto da mascherina chirurgica. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti. Uomo, 40-50 anni, 175-180 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione chiara, occhi azzurri, capelli biondi in parte brizzolati, barba, portava un orecchino all'orecchio sinistro, volto coperto da mascherina chirurgica. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti.

L'episodio odierno non è certo una prima in Ticino. Le stazioni di servizio situate in prossimità del confine con l'Italia sono state ripetutamente prese di mira negli ultimi mesi. L'ultima rapina andata a segno ha avuto luogo a fine ottobre alla Tamoil di San Pietro di Stabio, mentre la settimana precedente era stato svaligiato il distributore di benzina Piccadilly di Novazzano.