Cassarate: il vento abbatte un lampione

LUGANO - Dopo l'arrivo in Svizzera della tempesta "Roxana", le violente raffiche di vento si sono oggi spostate a sud delle Alpi, causando disagi alla circolazione - come nel caso del rimorchio ribaltatosi a Camorino -, tetti scoperchiati e incendi (nel Varesotto, ma pure nel Milanese).

In Ticino, nonostante delle folate che talvolta in pianura hanno superato i 100 km/h, i danni sono al momento piuttosto limitati. Oltre all'incidente sull'A2, si segnala però un lampione caduto in via alle Scuole a Lugano. Fortunatamente al momento del collasso non transitavano veicoli e nessuno stava attraversando il vicino passaggio pedonale.

lettore tio.ch/20minuti