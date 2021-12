Auto elettrica sotto un camion

BELLINZONA - Ha tamponato un camion ed ci è rimasta incastrata sotto. Per questo motivo, oggi pomeriggio verso le 16, in via del Piano a Giubiasco, si è reso necessario l'intervento dei Pompieri di Bellinzona.

Oltre che ad estrarre l'auto e rimettere in sicurezza il tratto di strada, l'intervento dei Pompieri si è reso necessario in quanto il veicolo era elettrico. Per questo i militi si sono occupati anche della sua messa in sicurezza. Fortunatamente la persona alla guida non ha riportato ferite.

Sul posto, per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico, erano presenti anche uomini della Polizia comunale e cantonale.

Per tutta la durata dell'intervento la viabilità è stata limitata a una sola corsia e, inevitabilmente, ciò ha generato grossi disagi al traffico (complice anche l'ora di punta).

FVR / M. Franjo