Il parapendista precipitato è un 27enne: le sue ferite sono «medio gravi»

GRONO - Ieri sul mezzogiorno un parapendio è precipitato a Grono, con le condizioni del pilota che hanno subito destato preoccupazioni, in quanto all'apparenza gravi.

Questa mattina, la Polizia cantonale dei Grigioni ha migliorato, almeno leggermente, il bilancio: «il pilota ha riportato ferite giudicate medio gravi».

In un comunicato, le autorità hanno poi chiarito che il parapendista era un 27enne che è decollato dal punto di partenza ufficiale per i parapendii, dai monti di Santa Maria nella zona denominata Bald.

In seguito è precipitato - non è ancora chiaro per quale motivo - in un terreno nella zona di Brighenitin, a Grono, ferendosi in modo medio grave. Fortunatamente, aggiungono le autorità, in una zona facilmente accessibile. A quel punto alcuni testimoni che hanno assistito al fatto hanno immediatamente chiamato gli enti di primo intervento, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo. In poco tempo, il 27enne è stato elitrasportato all'Ospedale Civico di Lugano dalla Rega.

La Polizia cantonale dei Grigioni, con la collaborazione della Procura, ha ora aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.