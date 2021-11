RIAZZINO - Ladro in azione nella serata di martedì 9 novembre a Riazzino. La conferma arriva dalla polizia cantonale, interpellata da tio/20minuti. «È stato constatato un furto con scasso in un’abitazione di Riazzino – spiega un portavoce –. La refurtiva consiste in denaro e gioielli».



Si tratterebbe tuttavia di un caso isolato nella zona. «Da una rapida consultazione, tenendo conto anche di Cugnasco-Gerra e Gordola, non sono stati segnalati altri furti del genere da inizio novembre». L'autore del reato al momento si trova ancora a piede libero.