Camion bloccato manda il traffico cittadino in tilt

LUGANO - Episodio curioso - ma per chi si è trovato bloccato nel traffico sicuramente poco piacevole - quello capitato questa mattina in centro a Lugano.

Il conducente di un camion che stava percorrendo Viale Stefano Franscini, giunto all'intersezione con Via Serafino Balestra, è rimasto vittima di una panne, bloccando la corsia centrale.

In poco tempo la zona si è congestionata, tanto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia di polizia per la gestione del traffico.

Rettifica: come comunicatoci dalla Comunale di Lugano, il camion in questione non è rimasto bloccato perché troppo alto, come precedentemente ed erroneamente segnalato alla redazione, ma bensì per un guasto. Il veicolo è stato poi rimosso dal carro attrezzi.