Cade dalla scalinata, finisce in ospedale

LUGANO - Stava camminando quando è caduto giù da una ripida scalinata. È accaduto oggi, verso le 15, sulla strada che transita sul Ponte del diavolo (via Riviera), a Castagnola.

L'uomo ha riportato ferite tali da richiederne il trasferimento in ospedale. Dalle prime informazioni, fortunatamente, non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto però, oltre alla Croce Verde e la Polizia, sono dovuti intervenire i Pompieri per il recupero dello sventurato in sicurezza.

La viabilità è stata interrotta al traffico per il tempo necessario alle operazioni dei soccorsi.