LUGANO - Incidente della circolazione, questa mattina attorno alle 10.30, all'incrocio fra via Maderno e via Zurigo, a Lugano.

Per cause da chiarire, almeno due auto si sono scontrate. Nessuno degli occupanti avrebbe comunque riportato ferite. Il traffico in zona Molino Nuovo, per contro, ha subito parecchi disagi.

Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Polizia per i rilevamenti di rito.