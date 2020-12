Soccorso un uomo ubriaco in Piazza Castello

LUGANO - Polizia e ambulanza sono intervenuti attorno a mezzogiorno in Piazza Castello a Lugano per la presenza di due persone sotto l'effetto dell'alcol. Una era verosimilmente in condizioni gravi.

La presenza dell'accoppiata era stata notata verso le 11.30 - come ci racconta un lettore - nei pressi di una delle casse automatiche del parcheggio sotterraneo cittadino. «Uno dei due era sdraiato a terra, l'altro cercava di farlo alzare, ma non c'era verso». A un certo punto è riuscito a farlo sedere su una sporgenza della cassa, dalla quale continuava però a cadere sbattendo la testa.

L'uomo in condizioni migliori avrebbe allertato i soccorritori. Sul posto sono giunti la polizia, un'ambulanza e un'automedica. I sanitari della Croce Verde di Lugano hanno provveduto a portare in ospedale la persona in difficoltà.

Foto lettore tio/20minuti