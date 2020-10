Il vento mette il bastone fra i pattini dei Capolago Flyers

MENDRISIO - Prosegue la conta dei danni causati dal vento. Non lontano da quanto capitato a una Mercedes posteggiata a Riva San Vitale, "vittima" della caduta di una tettoia, ecco un'altra testimonianza delle intemperie che la scorsa notte si sono abbattute sul Ticino.

Le forti raffiche hanno praticamente sradicato e distrutto il capannone della CapolagoArena, casa dell'IHC Capolago Flyers. Non solo, perché anche la pista ha subito danni importanti: alcuni pali di sostegno si sono piegati e pure le balaustre sono rimaste danneggiate.

Per la società impegnata nelle ultime partite di campionato con tutte le categorie (2a Lega, Juniori, Novizi, Mini) si tratta senza dubbio di un grosso problema. Le partite in programma questo weekend sono state evidentemente rinviate così come sono stati annullati l'Oktoberfest e l'All Star Game previsti sabato prossimo. «In un anno già reso difficile dal Covid-19 questo è un altro duro colpo per la nostra società», si legge sul profilo Facebook dei Flyers.

