Dieci nuove infezioni e un ricovero

BELLINZONA - Si mantiene, fortunatamente, lenta la progressione del coronavirus in Ticino. Nel corso delle ultime 72 ore - come riferito nel bollettino di questa mattina dall'Ufficio del Medico cantonale - sono state confermate in laboratorio 10 nuove infezioni, con una media di circa tre casi al giorno.

Il numero complessivo di contagi dall'inizio dell'emergenza sale così a quota 3'618, mentre resta invariato (da ormai oltre tre mesi) il bilancio dei decessi (350). L'ultimo risale allo scorso 12 giugno.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera, al momento risultano ricoverate due persone (una in più rispetto all'ultimo aggiornamento). Nessuna si trova però in terapia intensiva. Le persone dimesse sono complessivamente 929.