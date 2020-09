Cerca funghi, finisce nel riale. Soccorso in elicottero

ROVEREDO - Doveva essere una normale giornata all'aria aperta, ma è finita con una visita in ospedale (fortunatamente senza gravi conseguenze) per un fungiatt in azione, questa mattina, in Mesolcina.

Erano circa le 11 quando, in zona Monti di Roveredo - nei pressi della diga Roggiasca -, l'uomo è caduto nel canale di un riale per circa 150 metri, riportando diverse ferite.

A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che hanno recuperato lo sventurato e lo hanno consegnato all'equipaggio della REGA per il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

Le ferite riportate sarebbero di media gravità e, come detto, la vita dell'uomo non dovrebbe essere assolutamente in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale Grigionese per gli accertamenti di rito.

Rescue Media