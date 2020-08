Scontro tra un'auto e una moto, centauro a terra

VIRA GAMBAROGNO - Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi il centauro vittima di un incidente questo pomeriggio, attorno alle 16.30, sulla strada Cantonale a Vira Gambarogno, all'altezza del bivio che porta a San Nazzaro.

La moto circolava in direzione di Magadino quando è entrata in collisione con un'Audi immatricolata in Germania. L'auto, stando alle informazioni giunte in redazione, era in procinto di svoltare a sinistra, nonostante l'obbligo di andare a destra.

Nell'impatto, il centauro è stato scaraventato a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e la polizia. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora.

Rescue Media