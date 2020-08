Con il martello dentro al Selecta

GUIBIASCO - Il vetro rotto, snack mancanti, un grosso martello all'interno. Questa mattina il distributore Selecta situato alla stazione FFS di Giubiasco si presentava così agli occhi dei pendolari.

E non è la prima volta. Era già accaduto a fine novembre dello scorso anno. Anche in quel caso il distributore automatico era stato vandalizzato e qualcuno si era liberamente servito del suo interno. Ma il responsabile non era stato identificato: nessuno l'aveva visto e sul binario 1 non era presente una telecamera di sicurezza.

La novità, stavolta, è l'oggetto utilizzato. Un grosso martello con tanto di croce svizzera sul manico, che è rimasto all'interno della macchina Selecta.

«Il binario 1, dove si trova il distributore, è quello più frequentato - ci spiega la portavoce di FFS Ottavia Masserini -. Si trova in una posizione strategica per Selecta. Ma non c'è alcuna videocamera» e non sono di conseguenza disponibili immagini dell'atto di vandalismo, «perché non ci è possibile coprire con la videosorveglianza ogni angolo della stazione».

L’ufficio stampa di Selecta «si rammarica» che per la seconda volta in un anno il distributore automatico sia stato vittima di atti vandalici. «Nei prossimi giorni parleremo con le FFS delle possibili misure di sicurezza da mettere in atto», spiega il portavoce Yves Käser. A Giubiasco «i viaggiatori hanno la possibilità di scegliere tra cinque distributori - aggiunge -, il che significa che possono usufruire del servizio senza alcuna restrizione».

La macchina Selecta danneggiata «verrà comunque riparata nelle prossime ore».

