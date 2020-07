Lite con coltello a Pregassona

LUGANO - Un'accesa lite è scoppiata questo pomeriggio davanti all'Aldi di Pregassona, in via Ceresio. Stando alle prime informazioni giunte in redazione, ad essere coinvolte nella disputa sono due persone, che sarebbero rimaste entrambe ferite con un'arma da taglio. «C'era sangue da tutte le parti», racconta un testimone che, come molte altre persone che hanno assistito alla scena, è rimasto decisamente spaventato da quanto visto.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie di polizia e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, con due ambulanze ed un'automedica. Dopo aver prestato le prime cure ai feriti, li hanno trasportati al pronto soccorso.

Da noi contattata, la Polizia si è al momento limitata a confermare l'alterco tra due persone e l'operazione in corso.

Ti Press (archivio)