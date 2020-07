Cinque nuovi casi in Ticino, ma nessuna vittima

BELLINZONA - Gli oltre 130 casi in Svizzera segnalati ieri, e il nuovo positivo ticinese (con le quarantene che faranno ora seguito alla sua visita in un noto locale del Bellizonese, questo sabato), sono la conferma che - non si fosse ancora capito - il problema Coronavirus non ha ancora abbandonato le nostre latitudini, anzi.

E anche i dati ticinesi oggi hanno subito una progressione preoccupante per ciò che riguarda i nuovi contagi da Covid-19. Le cifre fornite oggi dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale rivelano infatti cinque nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone decedute, per contro, rimane fortunatamente invariato.

Ricordiamo che in tutto giugno erano state contabilizzate quattordici nuove infezioni, mentre sono due le persone che hanno perso la vita a causa del virus. L'ultimo decesso verificatosi in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'334 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 915 (uno in più da ieri).