Su Piazzaticino.ch è tempo di Poestate

LUGANO - Dal selciato... ai bit per Poestate che, per questo 2020, sceglie la strada del 100% digitale per via dell'emergenza Covid-19. Lo storico festival letterario luganese si traduce in un triplice appuntamento su piazzaticino.ch e sulle pagine Facebook e YouTube di tio.ch/20minuti. L'appuntamento è per le serate del 4, 5 e 6 giugno a partire dalle ore 18.

Gli interventi di questa sera:

“Tra Gratosoglio e Costellazioni distoniche” - Lia Galli e Andrea Bianchetti

“Un momento fa, forse”, perdere il lavoro - Giovanni Ardemagni

“Trittico buffo” parte 1 - Ava Loiacono

“Tre voci”, in collaborazione con la Casa della Poesia di Milano - Amos Mattio, Tomaso Kemeny, Marco Pelliccioli

“All’orizzonte, i fari” - Anna Maria Di Brina e Gilberto Isella

“Trittico buffo” parte 2 - Ava Loiacono

“La poesia e la vita quotidiana, pensieri e versi” - Gaia Grimani e Massimo Daviddi

“Il tempo di una cometa” - Stella N’Djoku

“Incontro” - Aurelio Sargenti e Fabio Contestabile

“Dalle poesie il pane, dagli aforismi le vele” - Rodolfo Cerè

“La rosa delle donne” - Mya Lurgo