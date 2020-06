L'auto finisce nel lago, muore una 24enne

La tragedia si è consumata nella notte in Via per Cernobbio

Una tragedia si è consumata nella notte, poco prima delle 3, a due passi dal confine. Per cause che gli inquirenti dovranno ora ricostruire, un'auto con a bordo due giovani è finita fuori strada per inabissarsi nel lago di Como.