Cade in bici, è in pericolo di vita

MORBIO INFERIORE - Brutto incidente questa mattina verso le 09.00 a Morbio Inferiore in Via Maestri Comacini. Una ciclista è caduta in prossimità di un cantiere ed è stata ricoverata d'urgenza: la sua vita sarebbe in pericolo. Lo riferisce la Polizia cantonale.

La donna - una 60enne della regione - stava pedalando sulla strada che porta verso le gole della Breggia, assieme al compagno che la precedeva nel percorso. Mentre attraversavano un cantiere stradale, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel superare un dislivello sul campo stradale la donna è caduta al suolo.

Prontamente soccorsa dai militi dell'ambulanza di Mendrisio, le sue condizioni sono subito apparse gravi. La 60enne ha riportato delle ferite tali da metterne in pericolo la vita. Nell'accaduto non vi è concorso di terzi - precisa la polizia - e nemmeno sono coinvolti altri utenti. Sul posto per i rilievi la Polizia cantonale, il Servizio incidenti nonché per il Servizio Ambulanza del Mendrisiotto.

