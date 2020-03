Il nuovo coronavirus si porta via uno dei padri dei Cantiamo Sottovoce

Maledetto Covid-19. Si è portato via anche Enzo Lupi, uno dei co-fondatori dello storico gruppo musicale ticinese Cantiamo Sottovoce. Classe 1937, Lupi è deceduto alla Clinica Moncucco di Lugano il 25 marzo, nel giorno del suo 83esimo compleanno. «Fino a questa malattia – precisa la figlia Laura – , stava benissimo. Era proprio "giovane dentro". Pieno di energia e di idee. Lo vogliamo ricordare così».



La collezione di pipe – La musica era una delle sue grandi passioni. Con i Cantiamo Sottovoce ha fatto divertire generazioni e generazioni. Enzo Lupi viveva a Magliaso, ma era originario di Mendrisio, si è sempre definito un "momò nell'anima". In molti lo conoscevano anche per la sua immensa collezione di pipe. Ne aveva a centinaia, provenienti da ogni angolo del mondo.



Un uomo allegro e cordiale – Un personaggio dalle mille sfaccettature, pittoresco, cordiale, allegro. Mancherà a molti. «La cosa brutta – riprende la figlia – è che non abbiamo più potuto vederlo. Ma noi lo ricorderemo sempre con il suo sorriso, con il suo cuore grande. Sì, lui era proprio una persona a cui non potevi non volere bene».