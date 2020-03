Sbanda e sbatte contro una ringhiera

VOGORNO - Un incidente della circolazione è avvenuto nella tarda serata di mercoledì sulla strada Cantonale a Vogorno, in zona Galleria Val Porta.

Erano circa le 22 quando il conducente di un veicolo che circolava in direzione di Gordola - per motivi che dovranno essere chiariti dall'inchiesta di polizia - ha perso la padronanza dell'auto, finendo prima contro la ringhiera del ponte per poi terminare la propria corsa in mezzo alla carreggiata.

Presenti sul posto la Polizia cantonale, per gli accertamenti del caso, un veicolo di servizio per il recupero dei detriti e la carrozzeria di servizio per la rimozione della vettura.

FVR / M. Franjo