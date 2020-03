LUGANO - A partire dalla mezzanotte di oggi, sono sospese tutte le messe e le funzioni religiose nell'ambito della Diocesi di Lugano. La comunicazione arriva direttamente dal Vescovo Valerio Lazzeri. «È una situazione del tutto inedita, che comporterà la rinuncia ad ogni manifestazione comunitaria della fede. Non si tratta soltanto di adeguarsi a disposizioni civili imposte, ma di prendere coscienza del rischio grave di favorire, sia pure involontariamente, la diffusione di un'epidemia di cui nessuno è in grado oggi di misurare fino in fondo le conseguenze ultime per la vita di tutti».

I presbiteri celebreranno in privato, senza popolo.

Le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale, osservando le disposizioni igienico-sanitarie dell'Autorità civile e mettendo in atto le misure necessarie a garantire il raccoglimento.

Disposizioni particolari sono state prese anche per quanto riguarda i funerali. In caso di sepoltura ci si limiterà ad un momento di preghiera al crematorio, in forma privata. In caso di cremazione ci si limiterà ad un momento di preghiera al crematorio, o al cimitero.

Le veglie funebri, la preghiera del rosario con convocazione pubblica nella casa del defunto o nelle camere mortuarie sono sospese. Il Parroco o un sacerdote si renderà disponibile a visitare i congiunti.

Tutti gli uffici della Curia, sia al Palazzo vescovile, sia al Centro Pastorale San Giuseppe, sia al Collegio Pio XII, sono chiusi all'utenza. L'attività dell'Ordinariato diocesano è garantita solo per le pratiche urgenti, contattando la Curia telefonicamente o tramite email.