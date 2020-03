Il “Revelation Tour” di Mika a Locarno 

LOCARNO - Si chiama “Revelation Tour”. In realtà ha già rivelato tanto di se stesso. Di Mika sappiamo quasi tutto. Che è di origini libanesi. Che ha all’attivo nove album, tra live dischi in studio e raccolte. Che nell’anno del suo debutto – il 2007 riuscì ad accaparrarsi ben cinque World Music Awards. Che in tredici anni di attività, non c’è stato un momento in cui ha fatto incetta di premi. Che è attaccatissimo alla mamma. E che è pure Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, una delle più alte e prestigiose onorificenze francesi. Un bagaglio invidiabile per un cantante di soli 36 anni.

Eppure Mika ha ancora qualcosa da rivelare, e lo farà con questo tour che farà tappa anche a Locarno. L’appuntamento con il Revolution Tour è per il 21 giugno in Piazza Grande. Dopo il singolo Ice Cream, che ha anticipato il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” uscito lo scorso ottobre, Mika porta le nuove canzoni e tutti i suoi straordinari successi in tour con uno spettacolo colorato ed eclettico.

Per Mika si tratta del quinto album, un disco che è frutto di una maturazione artistica e personale e rappresenta l’essenza della sua identità, a partire dal suo nome anagrafico. «Anche il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Quello che ho creato è uno spettacolo ricco di sorprese, nato dalle esperienze e dal bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto».

È la prima volta che Mika arriva in Ticino. Ad aprire il suo concerto ci saranno i ticinesi Make Plain. Il duo, il cui nome è un modo per dire «non complicarti la vita», è oggi una realtà conosciuta e affermata in tutto il territorio nazionale.