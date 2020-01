Occhio a quel finto SMS di DHL per un pacchetto da ritirare

LUGANO - Un SMS, mittente TrackInfo, che ci comunica che DHL ha in giacenza un pacco per noi che non può essere smistato.

In alto un codice di consegna, in basso un link. Una volta cliccato quello che appare è un sito con un motore di ricerca per i colli, con il logo di DHL in bella mostra.

Inserito il codice che ci è arrivato via SMS ecco apparire un'animazione e poi la spiegazione: il pacco è bloccato per motivi di «peso eccessivo».

Per procedere allo smistamento ci vogliono 2€, da pagare con carta di credito dopo aver compilato un formulario standard (e c’è anche l’iconetta del pagamento sicuro di Norton).

Tutto in regola? Per niente, come conferma anche il portale anti-truffa tedesco Onlinewarnungen.de che spiega di come si tratti di una truffa già nota, e declinata in diverse salse, ritornata in auge - purtroppo - sotto le Feste, e anche in Svizzera.

DHL, ovviamente, non c’entra nulla, anzi: «Una truffa come questa nuoce al buon nome dell’azienda», spiega il sito.

Come riconoscere il finto SMS

Il mittente è solitamente “TrackInfo”, in alcuni casi è invece “InfoXXText” (con due cifre variabili al posto delle due X).

Il testo (lo trovate in foto in allegato) invece è sempre questo:

FINTOCODICE ACCO: Status: Ihre Sendung ist im Verteilerzentrum angehalten worden. Verfolgen Sie Ihre Sendung http://linkweb

ZAF