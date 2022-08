Quel latte ticinese pagato troppo poco: «Così non si riesce a vivere del proprio lavoro»

Per discutere della situazione attuale i produttori ticinesi e i responsabili di Faireswiss si sono dati appuntamento mercoledì pomeriggio a S.Antonino. «Questo incontro è importante per la cooperativa Faireswiss e i suoi rapporti con il Ticino - dicono - esso ha come obiettivo la presentazione del progetto Faireswiss per un latte onesto e la spiegazione delle maggiori sfide con cui la produzione lattiera in Ticino è confrontata attualmente, spesso poco conosciute dal grande pubblico. Sarà importante ascoltare l'opinione dei produttori per raccogliere nuovi spunti per il futuro».