Con l'AutoPostale elettrico al Pardo

Obiettivi Green - A oggi in tutta la Svizzera sono operativi sei Poste a batteria. «Il nostro obiettivo - conclude AutoPostale - è portare, entro la fine del 2024, cento veicoli con sistemi di propulsione alternativi sulle strade elvetiche. Inoltre puntiamo a far sì che dal 2040 l’intero nostro parco veicoli non sia più alimentato a combustibili fossili. In Ticino sono previsti progetti per l’introduzione su linee del trasporto pubblico di bus completamente elettrici a partire dal 2024».