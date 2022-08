Treni fermi (per due ore) tra Bellinzona e Arth-Goldau

ZURIGO 2 gior

Il mondo gay si ribella: «Il vaiolo delle scimmie riguarda tutti. Ora serve il vaccino»

La provocazione arriva tramite i social. In un post si invita un Berset "contagiato" a correre ai ripari

E mentre alcuni si recano in Germania per ottenere il vaccino, l'azienda farmaceutica non ha ancora bussato alla porta di Swissmedic. L'Ufsp: «Non sappiamo quando sarà disponibile»