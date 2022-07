Primo d'agosto: festa in tutto il Ticino

Lugano - Sulle rive del Ceresio la giornata inizierà presto. Alle 6 i Tamburini Luganesi suoneranno la diana nel centro cittadino. Alle 10.15 le Autorità si ritroveranno davanti a Palazzo Civico e, scortati dal Corpo dei Volontari Luganesi, raggiungeranno a piedi Piazza Indipendenza, dove, alle 10.30, verrà posata la corona di alloro all’obelisco dell’Indipendenza quale omaggio alla storia luganese. Si tornerà quindi nel Patio di Palazzo Civico dove, alle 11, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto. Il ritrovo serale delle Autorità e delle associazioni cittadine è fissato alle 20.30 in Via Nassa e, 15 minuti più tardi, il corteo si muoverà lungo Piazza Battaglini, Riva Vela, Rivetta Tell, Via Canova e Piazza Manzoni, fino in Piazza della Riforma. Alle 21.15, in Piazza della Riforma, il Municipale Tiziano Galeazzi terrà l’allocuzione ufficiale. A seguire, alle 21.45, la Civica Filarmonica di Lugano allieterà i presenti con un concerto, mentre alle 22.30 vi sarà lo spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio.