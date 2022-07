«Nessun evento catastrofico, ma gli oli sono sul fondo»

Insomma, le ricerche messe in atto sono complesse e non è detto che possano portare risultati. Efficaci, anche se più complesse del previsto, saranno invece le operazioni di bonifica che partiranno in mattinata. «La sostanza oleosa non è più solo sulla superficie dell'acqua, ma si è posata anche sul fondo per un tratto di circa 800 metri. Per poterla recuperare, dunque, dovremmo smuovere le acque e farla riemergere». Per questo è possibile che parte degli oli si spostino. «Potrebbero arrivare fino a gli sbarramenti posati prima della Foce, senza comunque mettere a rischio la balneabilità nel lago di Lugano e alla foce del Cassarate».