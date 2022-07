Atteso lo spettacolo pirotecnico di Luci & Ombre

Uno spettacolo "privilegiato" - Lo spettacolo pirotecnico di sabato avrà luogo alle 22:45 e avrà come tema portante la felicità. In caso di maltempo, l’evento è posticipato a domenica 10 luglio. Per chiunque volesse godere di un posto d’onore per godersi lo spettacolo, è stata organizzata una crociera su di un battello tribuna. La navetta arriverà alle 20:45 a Tenero e salperà alle 21, passando per Magadino - Vira - S.Nazzaro - Gerra e ritorno.