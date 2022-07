Spreconi o parsimoniosi: «Ecco come facciamo la doccia»

Per quanto riguarda le docce «ci si limita alla raccomandazione generale, che vale per tutto il Ticino, di non sprecare l'acqua laddove intuitivamente si può farlo» spiega Mauro Veronesi, capo dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Cantone. «Accorciare la doccia, fare attenzione quando si lavano i denti o i piatti sono senz'altro buone norme». Il Cantone incentiva inoltre i Comuni a dotarsi di contatori - alcuni non li hanno ancora - per il computo dei consumi domestici. «Chi consuma di più deve pagare di più. Solo così sarà stimolato a ridurre il proprio impatto».