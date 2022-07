Due partiti vogliono lanciare una raccolta fondi per il sole

PARADISO - Poche nuvole e tanto sole. È il Ticino. E in un momento in cui la lotta per il clima si fa più impervia, un'interpellanza interpartitica chiede al Municipio di Paradiso di avviare una raccolta fondi per installare dei pannelli solari. Ma non solo, la richiesta è quella, soprattutto, di rendere partecipe anche chi non è proprietario, ma vive in affitto.