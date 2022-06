Un coro ticinese a Berna contro i disservizi delle FFS

2. in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si pongono i seguenti quesiti:

a. quali sono le cause di questi malfunzionamenti?

b. quali misure vengono adottate per evitare, o per lo meno minimizzare, le panne tecniche?

c. quali misure vengono adottate per fare fronte ai sovraffollamenti (in buona parte prevedibili, ad es. durante i giorni festivi, le vacanze scolastiche, la ripresa dei semestri universitari ecc.)?

d. quali misure vengono adottate per informare meglio i passeggeri delle problematiche impreviste?

e. è disposto ad intervenire presso le FFS richiedendo un rapporto con dati e giustificazioni relativi a ritardi e soppressioni?

f. è disposto ad intervenire presso le FFS richiedendo un piano di misure vincolante volto a migliorare la qualità del servizio offerto?

g. è disposto ad intervenire presso le FFS per rivedere la politica di rimborso dei passeggeri vittime di questi disagi?