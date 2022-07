Cervi e cinghiali ci stanno entrando in casa

Qualche anno fa nel Luganese una persona aveva "addomesticato" un cinghiale. Suscitando una sorta di emulazione da parte dei clienti di un grotto della regione.

«Si è trattato di un caso particolare. Ma che illustra bene quali pericoli potrebbero esserci se non si riesce ad avere un determinato equilibrio. La popolazione media non è in grado di conoscere la reazione di un animale selvatico. Per questo parlavo di convivenza. E aggiungerei anche consapevolezza».