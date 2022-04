Mille franchi al metro (a secco)

COIRA - In Mesolcina e Val Calanca sono un patrimonio collettivo, come in molte altre valli grigionesi (ma anche ticinesi). Il Governo di Coira ha deciso un sostegno finanziario per la ristrutturazione di quasi 3 chilometri di muri a secco in diversi comuni del cantone. Verranno investiti complessivamente quasi 3 milioni di franchi.

Stando a una nota odierna dell'Amministrazione cantonale dei Grigioni, nel 2022 nei comuni di Albula/Alvra, Andeer, Arosa, Bergün Filisur, Bever, Brusio, Calanca, Domleschg, Ferrera, Landquart, Lavin, Luzein, Malans, Mesocco, Muntogna da Schons, Poschiavo, Rheinwald, Rossa, Safiental, Samedan, Santa Maria i. C., San Vittore, Scharans, Scuol, Soazza, Sumvitg, Surses, Tschappina, Val Müstair, Vals, Valsot, Vaz/Obervaz, Zizers e Zernez verranno rinnovati 2,7 chilometri di muri a secco.

Per questi lavori il Cantone dei Grigioni ha concesso un finanziamento di 638'900 franchi, che si aggiungono ai 331'000 della Confederazione e agli 1,9 milioni di franchi finanziati tramite prestazioni proprie e da terzi. Alla fine 1 metro di muro a secco costerà quindi circa 1000 franchi.