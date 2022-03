I contagi in Ticino salgono ancora

BELLINZONA - «Per ora nessun allarme, ma rimaniamo vigili». Così lunedì l'esperto in malattie infettive Christian Garzoni aveva commentato l'aumento dei contagi registrato lo scorso weekend. Un andamento epidemiologico che, purtroppo, si è confermato anche ieri (958 casi) e oggi. Sono infatti ben 1'515 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Ufficio del medico cantonale attraverso l'odierno bollettino sulla diffusione del virus.

In ospedale - Stabile la situazione nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati salgono a quota 88, tre in più di ieri. Di loro, sette si trovano in terapia intensiva (come ieri).

Il vaccino - Stando ai dati di venerdì, il 72,2% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 45,8% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,6% tra gli over65.