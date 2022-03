Carnevale per le famiglie con lo spettacolo sul ghiaccio

Giornalista in formazione

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

SAN BERNARDINO - La chiusura della settimana di vacanza di carnevale, a San Bernardino, non poteva non essere dedicata alle famiglie. Infatti l'Ente del Turismo regionale, in collaborazione con il Centro Sportivo San Bernardino e iSanbe, ha organizzato nel tardo pomeriggio di sabato un appuntamento speciale a loro dedicato.

Uno spettacolo di pattinaggio interpretato da alcune "principesse", seguito da un incontro con Alvin, personaggio molto amato dai più piccoli che hanno potuto scattare una foto con lui e per poi finire con un ricco aperitivo a buffet con specialità della regione.

Un momento questo che ha voluto chiudere una settimana ricca di eventi (sciate in notturna in maschera, feste di carnevale, appuntamenti gastronomici, ...) che hanno riconfermato la vocazione famigliare della località turistica Mesolcinese che malgrado lo scarso innevamento è riuscita a garantire per l'intera stagione invernale l'apertura degli impianti di sci di Pian Cales, di una parte del percorso di sci nordico e la sempre apprezzatissima pista di pattinaggio.

