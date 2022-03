CAPRIASCA - Nel regno di Or Penagin, a Tesserete, un altro anno senza bagordi e senza corteo mascherato. Ma ci sarà una risottata.

L'appuntamento, come comunica il Municipio di Capriasca, è previsto per sabato 5 marzo dalle 11 alle 18 sul piazzale delle scuole elementari a Tesserete (ex caserma).

«Contrariamente a quanto avviene in altri comuni ticinesi - si legge ancora nella nota - non sono previste deroghe d'orario per gli esercizi pubblici presenti a Tesserete o altre manifestazioni».