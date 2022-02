Un sito (anche) in dialetto per il Rabadan

BELLINZONA - Sarà un sito web diverso e originale quello che presto accoglierà tutti gli amanti del carnevale di Bellinzona. La pagina, infatti, sarà interamente scritta in dialetto ticinese per «valorizzare le tradizioni» e ribadire «il forte radicamento di Rabadan nel territorio».

Sito poliglotta - Ma non è tutto. Perché la società che gestisce il carnevale, cosciente che la fama dell'evento oltrepassi i confini cantonali e nazionali, offrirà la possibilità di consultare la pagina anche in (ovviamente) italiano, francese, tedesco e inglese. Ma non solo.

Anche in romancio - Perché l'ultima chicca - precisa una nota - riguarda la versione in lingua romancia che è attualmente in fase di finalizzazione. «Così come il nostro carnevale figura sulla lista delle tradizioni viventi dell'Unesco - precisa la Società Rabadan - anche il Romancio rappresenta un patrimonio per l’intera Svizzera. Un patrimonio quest’ultimo che desideriamo, nel nostro piccolo, promuovere e far conoscere».