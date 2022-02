Biglietti di Blanco a ruba

LOCARNO - In un’ora venduti già 3000 biglietti. È partito col botto la vendita dei biglietti del concerto locarnese di Blanco, vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. Una prevendita partita in queste ore sul sito della Raiffeisen e aperta esclusivamente ai clienti della banca. Domani, a partire dalle 14.00, verrà estesa a tutti gli utenti, e se già in un’ora ha raccolto 3000 appassionati, è prevedibile che sarà sold out in poche ore. «È la prima volta che accade una cosa simile - dice soddisfatto Gabriele Censi di www.gcevents.ch organizzatore del concerto - non era mai successo in passato, nemmeno con i grandi nomi come i Maneskin o Ennio Morricone».

Blanco si esibirà in Piazza Grande a Locarno, il prossimo 18 giugno alle 20.45, nell'ambito del Connection Festival, portando tutta l’attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.